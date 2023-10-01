Соте из баклажанов на зиму: готовим каждый год, надоесть не может — на хлебушек и просто так

Соте из баклажанов никого не оставляет равнодушным. Открыв одну баночку, вы не сможете уже остановиться, поэтому закручивайте сразу много.

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Ингредиенты:

Баклажаны - 1,5 кг

Томаты - 1,2 кг

Перец сладкий - 1 кг

Морковка - 800г

Соль – 1 стол.лож. с горкой

Сахар - 3 стол.лож. (можно больше или меньше, смотря какие томаты)

Рафинированное масло – 100 мл

Уксус белый 9% - 50 мл

Вес овощей указан уже в очищенном виде.

Баклажаны нарезаем брусочками, томаты и перец рубим крупно. Морковку натираем крупно.

Любители салатов поострее могут добавить вместе со сладким перцем еще и острый перец, на свой вкус.

На дно кастрюли наливаем масло, выкладываем томаты, подсаливаем, потом добавляем смешанные вместе, оставшиеся овощи.

Огонь вначале включаем слабый, чтобы томаты дали сок и ничего не пригорело.

Когда появится сок от овощей, добавляем оставшуюся соль, сахар и варим после закипания 40 минут, периодически помешивая. Уксус добавляем за 5 минут до конца приготовления.

Выход готового соте – 4 литра.

Источник: Telegram-канал «Закуски. Заготовки»