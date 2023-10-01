Салат «Любовница» — от такого не отказываются: любимая закуска женщин времен СССР

Салат «Любовница» — это любовь с первой пробы. Великолепное сочетание свеклы, орешков, сыра и чесночка делает свое дело. А подача слоями показывает закуску празднично и изысканно.
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Ингредиенты:
- Свекла вареная - 200 г
- Вареная морковка - 150 г
- Сыр - 100 г
- Изюм - 30 г
- Орехи грецкие - 30 г
- Чеснок - 2 зубчика
- Майонез - 50 г
- Соль
Натираем овощи, измельчаем орешки, чеснок продавливаем через пресс. Изюм заранее замачиваем.
Смешиваем морковь с изюмом, свеклу с орехами, сыр с чесноком. Солим овощи и выкладываем слоями: морковь с изюмом, сыр с чесноком, свекла с орехами. Все слои промазываем майонезом.
Оставляем на час в холодильнике настаиваться.
Источник: Telegram-канал «Салаты. Закуски»