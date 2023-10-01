Салат «Любовница» — от такого не отказываются: любимая закуска женщин времен СССР

Салат «Любовница» — это любовь с первой пробы. Великолепное сочетание свеклы, орешков, сыра и чесночка делает свое дело. А подача слоями показывает закуску празднично и изысканно.

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Ингредиенты:

Свекла вареная - 200 г

Вареная морковка - 150 г

Сыр - 100 г

Изюм - 30 г

Орехи грецкие - 30 г

Чеснок - 2 зубчика

Майонез - 50 г

Соль

Натираем овощи, измельчаем орешки, чеснок продавливаем через пресс. Изюм заранее замачиваем.

Смешиваем морковь с изюмом, свеклу с орехами, сыр с чесноком. Солим овощи и выкладываем слоями: морковь с изюмом, сыр с чесноком, свекла с орехами. Все слои промазываем майонезом.

Оставляем на час в холодильнике настаиваться.

Источник: Telegram-канал «Салаты. Закуски»