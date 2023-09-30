Рецепт обалденно вкусной скумбрии сухого посола: делаем дома сами, истекаем слюной

Соленая скумбрия. Фото: Global Look Press

Рецепты для тех, кто обожает соленую рыбу.

Если вы любитель соленого, попробуйте засолить дома скумбрию. Эта рыбка будет невероятно вкусной. Домашняя засолка не потребует от вас особых усилий.

Вам понадобится: скумбрия (непотрошеные тушки) - 2 шт., соль - 2 ст. л. без горки, сахар - 1 ст. л. без горки, перец черный молотый - 1 ч. л. без горки, перец душистый молотый - 1 ч. л. без горки.

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Готовим: рыбу необходимо выпотрошить, хорошо вымыть в воде с добавлением 2 ст. л. уксуса, чтобы отбить рыбный запах. Промокнуть салфетками лишнюю влагу и приступить к разделке рыбы: срезаем плавники, делаем продольный надрез по спине. Отделяем филе от хребта. Зачищаем от кожи. Отдельно смешиваем соль, сахар, молотые душистый и черный перцы. Равномерно посыпаем смесью рыбное филе с двух сторон. Укладываем филе в пластиковый (эмалированный, стеклянный) контейнер кожей вверх. Покрываем пищевой пленкой. Сверху ставим гнет весом килограмм или полтора. Выдерживаем скумбрию при комнатной температуре 1,5 - 2 часа, до выделения сока. Убираем в холодильник на 10-12 часов. Приятного аппетита!

По материалам телеграм-канала «У бабушки»

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