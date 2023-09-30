Рецепт обалденно вкусной скумбрии сухого посола: делаем дома сами, истекаем слюной

Если вы любитель соленого, попробуйте засолить дома скумбрию. Эта рыбка будет невероятно вкусной. Домашняя засолка не потребует от вас особых усилий.

Вам понадобится: скумбрия (непотрошеные тушки) - 2 шт., соль - 2 ст. л. без горки, сахар - 1 ст. л. без горки, перец черный молотый - 1 ч. л. без горки, перец душистый молотый - 1 ч. л. без горки.

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