Рецепт обалденно вкусной скумбрии сухого посола: делаем дома сами, истекаем слюной

Если вы любитель соленого, попробуйте засолить дома скумбрию. Эта рыбка будет невероятно вкусной. Домашняя засолка не потребует от вас особых усилий.
Вам понадобится: скумбрия (непотрошеные тушки) - 2 шт., соль - 2 ст. л. без горки, сахар - 1 ст. л. без горки, перец черный молотый - 1 ч. л. без горки, перец душистый молотый - 1 ч. л. без горки.
Готовим: рыбу необходимо выпотрошить, хорошо вымыть в воде с добавлением 2 ст. л. уксуса, чтобы отбить рыбный запах. Промокнуть салфетками лишнюю влагу и приступить к разделке рыбы: срезаем плавники, делаем продольный надрез по спине. Отделяем филе от хребта. Зачищаем от кожи. Отдельно смешиваем соль, сахар, молотые душистый и черный перцы. Равномерно посыпаем смесью рыбное филе с двух сторон. Укладываем филе в пластиковый (эмалированный, стеклянный) контейнер кожей вверх. Покрываем пищевой пленкой. Сверху ставим гнет весом килограмм или полтора. Выдерживаем скумбрию при комнатной температуре 1,5 - 2 часа, до выделения сока. Убираем в холодильник на 10-12 часов. Приятного аппетита!
По материалам телеграм-канала «У бабушки»