По выходным печем теперь только такую шарлотку на молоке: все смешиваем и отправляем в духовку — быстро и нереально вкусно

Готовим: яйца взбиваем с сахаром до образования пышной белой массы. Смешать молоко с растительным маслом, добавить к взбитым яйцам и хорошо размешать до однородности.

Отдельно смешать разрыхлитель с мукой и просеять не менее 2-х раз, насыщая сухие ингредиенты кислородом. Постепенно добавлять муку во взбитую яичную массу, пока не получится консистенции густой сметаны. Яблоки нарезать кубиками, добавить в тесто. Вылить в форму и выпекать в духовке при 180 градусах полчаса. Приятного аппетита!

По материалам attuale.ru