По выходным печем теперь только такую шарлотку на молоке: все смешиваем и отправляем в духовку — быстро и нереально вкусно

Попробуйте приготовить шарлотку на молоке вот по этому рецепту. Пирог получается невероятно вкусным и нежным.
Вам понадобится: яблоко плотное – 2 шт.; молоко – 100 мл; растительное масло – 1,5 ст. л.; сахар – 60 г; яйца – 2 шт.; разрыхлитель – 10 г; мука – 140 г.
Готовим: яйца взбиваем с сахаром до образования пышной белой массы. Смешать молоко с растительным маслом, добавить к взбитым яйцам и хорошо размешать до однородности.
Отдельно смешать разрыхлитель с мукой и просеять не менее 2-х раз, насыщая сухие ингредиенты кислородом. Постепенно добавлять муку во взбитую яичную массу, пока не получится консистенции густой сметаны. Яблоки нарезать кубиками, добавить в тесто. Вылить в форму и выпекать в духовке при 180 градусах полчаса. Приятного аппетита!
По материалам attuale.ru