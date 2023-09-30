Шортбред: нежное песочное печенье из трех ингредиентов по старинному рецепту из Шотландии — нужны только мука, масло и сахар

Печенье шортбред. Фото: телеграм-канал «Маленький гурман»

Побалуйте своих домашних гурманов нежным печеньем по старинному шотландскому рецепту.

Гарантируем, эти печенья по старинному рецепту из Шотландии не оставят равнодушными ни больших, ни маленьких гурманов.

Вам понадобятся: мука – 180 гр., сливочное масло – 125 гр., сахар – 55 гр. + 1 ч. л. для посыпки.

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Готовим: соединить сливочное масло с сахаром и взбить до получения однородной массы.

Добавить муку и замесить однородное тесто.

Полученное тесто раскатать в прямоугольный пласт толщиной один сантиметр.

Разрезать на ровные полоски и переложить на противень.

Сделать узоры при помощи вилки и посыпать каждое печенье сахаром.

Убрать противень в холодильник на 20 минут.

Выпекать в разогретой до 190 градусов духовке в течение 15-20 минут до светло-коричневого цвета.

По материалам телеграм-канала «Маленький гурман»

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