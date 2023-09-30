Шортбред: нежное песочное печенье из трех ингредиентов по старинному рецепту из Шотландии — нужны только мука, масло и сахар

Гарантируем, эти печенья по старинному рецепту из Шотландии не оставят равнодушными ни больших, ни маленьких гурманов.
Вам понадобятся: мука – 180 гр., сливочное масло – 125 гр., сахар – 55 гр. + 1 ч. л. для посыпки.
Готовим: соединить сливочное масло с сахаром и взбить до получения однородной массы.
Добавить муку и замесить однородное тесто.
Полученное тесто раскатать в прямоугольный пласт толщиной один сантиметр.
Разрезать на ровные полоски и переложить на противень.
Сделать узоры при помощи вилки и посыпать каждое печенье сахаром.
Убрать противень в холодильник на 20 минут.
Выпекать в разогретой до 190 градусов духовке в течение 15-20 минут до светло-коричневого цвета.
По материалам телеграм-канала «Маленький гурман»