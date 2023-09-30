Шортбред: нежное песочное печенье из трех ингредиентов по старинному рецепту из Шотландии — нужны только мука, масло и сахар

Готовим: соединить сливочное масло с сахаром и взбить до получения однородной массы.

Добавить муку и замесить однородное тесто.

Полученное тесто раскатать в прямоугольный пласт толщиной один сантиметр.

Разрезать на ровные полоски и переложить на противень.

Сделать узоры при помощи вилки и посыпать каждое печенье сахаром.

Убрать противень в холодильник на 20 минут.

Выпекать в разогретой до 190 градусов духовке в течение 15-20 минут до светло-коричневого цвета.

По материалам телеграм-канала «Маленький гурман»