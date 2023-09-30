Чтобы тесто не месить: рецепт пирожков с капустой из лаваша

Два яйца отварите вкрутую примерно за 10 минут. А тем временем нашинкуйте капусту и лук, морковь натрите на крупной терке.

Разогрейте в сковороде масло. Слегка обжарьте лук, затем добавьте морковь и немного подрумяньте овощи. Выложите к ним капусту, приправьте солью и перцем. Готовьте 10–15 минут до мягкости, затем остудите.

Вареные яйца очистите и нарежьте мелкими кубиками. Порубите зелень. Потом смешайте все с овощами.

Разрежьте лаваш на квадраты. Выложите в центр каждого «листа» начинку и сверните конвертиком. Или сделайте по-другому: разрежьте лаваш на прямоугольники, выложите на один узкий край начинку, подверните этот край и боковые стороны и заверните рулетиком.

Выложите получившиеся конвертики или рулетики (а может, и те, и другие) в форму или на противень, смажьте их взбитым яйцом и запекайте при 180 градусах около 10 минут, пока лаваш не подрумянится.

Также можно обжарить эти «пирожки» в сковороде с маслом - тогда смазывать их яйцом не потребуется. Какой бы вариант вы ни выбрали, получится вкусно.

По материалам сайта «Лайфхакер».