Взбиваем и жарим на сухой сковороде: тортилья с яйцом, сыром и помидорами — божественный завтрак, едим и кайфуем

Готовим: 1. Яйца взбейте вилкой и подсолите. Помидор нарежьте небольшими кубиками. Сыр натрите на крупной терке. На сухую горячую сковороду выложите тортилью. Понемногу наливайте на нее яйца. Как только слегка схватятся, подлейте еще. Тогда они не вытекут за края тортильи. 2. Затем на яйца выложите кусочки помидора и натертый сыр, посыпьте зеленью. Сверху выложите вторую тортилью, с помощью лопатки переверните и поджарьте до румяности. Сверху тоже присыпьте тертым сыром и зеленью. Разрежьте острым ножом или ножом для пиццы на 4 части. Приятного аппетита!

По материалам телеграм-канала «У бабушки»