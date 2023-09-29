Обжариваем на масле и подаем со сметаной: рецепт ленивых пирожков на кефире с луком и яйцом — такая нежнятина, самый смак

Побалуйте в эту субботу своих близких ленивыми пирожками с яйцом и луком. Времени на них потратите минимум, а удовольствия все получат массу. Пирожки получаются нежными, вкусными, самый смак.

Вам понадобятся: мука — 200-300 г, кефир — 0,5 л, яйцо сырое — 1 шт., сода пищевая — 0,5 ч. л., соль — по вкусу, яйца отварные — 3 шт., лук зеленый — 1 пучок, масло растительное — для жарки.

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