Обжариваем на масле и подаем со сметаной: рецепт ленивых пирожков на кефире с луком и яйцом — такая нежнятина, самый смак

Побалуйте в эту субботу своих близких ленивыми пирожками с яйцом и луком. Времени на них потратите минимум, а удовольствия все получат массу. Пирожки получаются нежными, вкусными, самый смак.
Вам понадобятся: мука — 200-300 г, кефир — 0,5 л, яйцо сырое — 1 шт., сода пищевая — 0,5 ч. л., соль — по вкусу, яйца отварные — 3 шт., лук зеленый — 1 пучок, масло растительное — для жарки.
Как готовить: сначала делаем тесто — разбиваем яйцо, добавляем немного соли, кефир, соду и хорошо взбиваем венчиком. В полученную массу постепенно просеиваем муку, вымешивая тесто. Тесто должно получиться чуть гуще, чем на обычные оладьи на кефире. Зеленый лук шинкуем. Отварные яйца нарезаем мелкими кубиками. Лук и яйца добавляем в тесто. Полученную массу солим по вкусу и хорошо перемешиваем. На разогретую сковороду с растительным маслом выкладываем оладьи с помощью столовой ложки. Обжариваем ленивые пирожки в течение нескольких минут с каждой стороны. Подавать со сметаной. Приятного аппетита!
По материалам телеграм-канала «У бабушки»