Салат «Октябрьский» с кукурузой: шинкуем соломкой ветчину, яйца крошим — вкуснее не едали

Готовим салат «Октябрьский» из пяти ингредиентов — самая легкая закуска на скорую руку, если гости уже на пороге, а времени на сложное блюдо не осталось. Опытные кулинары советуют поэкспериментировать с тем, что есть в холодильнике. Салат получается сытным, на 6-8 порций, а себестоимость 250 рублей. Попробуйте — домашние будут в восторге, салат первым улетит со стола, гости раскусят и попросят положить с собой. Просто вкуснятина!

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Берем 400 г ветчины, 1 банку кукурузы, 2 огурца, 3 яйца, 1 перец и майонез для заправки.

Для начала нужно отварить яйца. Затем нарезаем все ингредиенты. Мелко шинкуем ветчину, огурцы и яйца. Смешиваем и заправляет салат майонезом. Добавляем специи по вкусу, можно украсить салат зеленью. Приятного аппетита!

По материалам lafoy.ru