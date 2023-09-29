Жареная рыба — прошлый век: вот как теперь готовят минтай знаменитые повара

Если вы хотите необычно приготовить минтай — вот вам рецепт. Так делают в последнее время знаменитые повара, это новый прием в кулинарии.

Минтай очистите, хорошо промойте и порежьте пополам. Далее внесите соль, паприку, молотый перец, чеснок и растительное масло. Перемешайте рыбу в этой смеси и оставьте полежать минут 30, пусть маринуется.