Жареная рыба — прошлый век: вот как теперь готовят минтай знаменитые повара

Если вы хотите необычно приготовить минтай — вот вам рецепт. Так делают в последнее время знаменитые повара, это новый прием в кулинарии.
Минтай очистите, хорошо промойте и порежьте пополам. Далее внесите соль, паприку, молотый перец, чеснок и растительное масло. Перемешайте рыбу в этой смеси и оставьте полежать минут 30, пусть маринуется.
Пока порежьте полукольцами три головки репчатого лука, заложите в глубокую сковородку и сверху положите рыбу. Отправляйте в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов.
Лучше всего подавать такой минтай с салатом из огурцов, помидоров и зелени. Овощи подчеркивают вкус рыбы.
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