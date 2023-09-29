Пирог «Забава» на кефире — стакан муки, стакан сахара и три яйца: сочный, как кекс

Готовим пирог «Забава» на кефире — ели у бабушки в деревне. Вкус детства: теперь сами балуем домашних. Рецепт проще простого! Выпечка получается сочной, как кекс. Просто пальчики оближешь!

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