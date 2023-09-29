Пирог «Забава» на кефире — стакан муки, стакан сахара и три яйца: сочный, как кекс

Готовим пирог «Забава» на кефире — ели у бабушки в деревне. Вкус детства: теперь сами балуем домашних. Рецепт проще простого! Выпечка получается сочной, как кекс. Просто пальчики оближешь!
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Берем 300 мл теплого кефира, 3 яйца, 1 стакан сахара, 1 стакан муки, 1 ч.л. разрыхлителя, щепотку соли, 1 ст.л. сметаны, горсть изюма, 1 ст.л. сахарной пудры, сливочное масло.
Для начала нужно взбить яйца с сахаром и сметаной, затем вливаем кефир, добавляем соль, муку и разрыхлитель. Промываем изюм кипятком, сушим и всыпаем в тесто. Смазываем форму для выпекания сливочным маслом, выливаем массу и ставит в разогретую духовку на 30 минут на 180 градусов. Готовый пирог нужно посыпать сахарной пудрой. Приятного аппетита!
По материалам lafoy.ru