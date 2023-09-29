Только кабачки, мука и яйца — медаль тому, кто придумал этот рецепт

Сейчас сезон кабачков — приготовьте из этого овоща чудо-блюдо, за которое домочадцы расцелуют вас.
Возьмите четыре кабачка, промойте их, отрежьте попки и нарежьте полукольцами. Посолите и оставьте на 30 минут, пусть с них стечет сок.
В отдельную миску взбейте четыре яйца и взбейте венчиком. Всыпьте 100 грамм пшеничной муки, перемешайте.
Далее смешайте кабачки с полученным тестом и отправьте все на сковородку. Готовьте 20 минут при закрытой крышке, не помешивая.
В итоге кабачки в тесте застынут, образуя пирог. Вам останется аккуратно его перевернуть и подать к столу.
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