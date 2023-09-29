Салат «Варяжский» с крабовыми палочками — всего три ингредиента: банка фасоли, яйца

Готовим салат «Варяжский» из трех ингредиентов — простой и вкусный. Отлично подойдет для домашних застолий и на каждый день. Эта закуска станет хитом любого праздника. Домашние просто обожают, гости просят добавки. А себестоимость копеечная — 150 рублей. Салат получается вкусным, легким и сытным.
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Берем 1 банку фасоли, 200 г крабовых палочек, 3 яйца, 1 пучок зеленого лука и майонез.
Способ приготовления прост: для начала нужно отварить яйца и нарезать их кубиками вместе с крабовыми палочками. Затем следует тщательно промыть фасоль, измельчить зеленый лук. Перемешиваем салат и в качестве заправки используем майонез.
По материалам lafoy.ru