Готовим на завтрак блинчики теперь только так: все смешиваем и отправляем в духовку — шикарный голландский рецепт, быстро и вкусно

Голландский блинчик. Фото: телеграм-канал «Маленький гурман»

Голландский блинчик — это что-то среднее между омлетом, оладьями и пудингом.

Попробуйте приготовить на завтра блинчик по этому голландскому рецепту. Гарантируем, всем очень понравится это необычное для нас блюдо.

Вам понадобятся: мука — 2/3 стакана, молоко — 2/3 стакана, яйцо — 2 шт., сливочное масло — 50 г, сахар — 2 ст.л., соль — 1/2 ч.л.

Для подачи: мед, джем, фрукты, ягоды, сахарная пудра.

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Алгоритм приготовления:

1. Муку, молоко, яйца, сахар и соль взбить вместе. Оставить получившееся тесто на 20 минут.

 2. Взбить тесто еще раз 10 секунд для однородности.

 3. Разогреть духовку до 220 градусов и поставить в нее сухую форму.

 4. Затем растопить на ней масло и вылить тесто. Выпекать 15-20 минут.

По материалам телеграм-канала «Маленький гурман»

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