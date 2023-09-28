Готовим на завтрак блинчики теперь только так: все смешиваем и отправляем в духовку — шикарный голландский рецепт, быстро и вкусно

Попробуйте приготовить на завтра блинчик по этому голландскому рецепту. Гарантируем, всем очень понравится это необычное для нас блюдо.
Вам понадобятся: мука — 2/3 стакана, молоко — 2/3 стакана, яйцо — 2 шт., сливочное масло — 50 г, сахар — 2 ст.л., соль — 1/2 ч.л.
Для подачи: мед, джем, фрукты, ягоды, сахарная пудра.
Алгоритм приготовления:
1. Муку, молоко, яйца, сахар и соль взбить вместе. Оставить получившееся тесто на 20 минут.
2. Взбить тесто еще раз 10 секунд для однородности.
3. Разогреть духовку до 220 градусов и поставить в нее сухую форму.
4. Затем растопить на ней масло и вылить тесто. Выпекать 15-20 минут.
По материалам телеграм-канала «Маленький гурман»