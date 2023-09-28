Готовим на завтрак блинчики теперь только так: все смешиваем и отправляем в духовку — шикарный голландский рецепт, быстро и вкусно

Алгоритм приготовления:

1. Муку, молоко, яйца, сахар и соль взбить вместе. Оставить получившееся тесто на 20 минут.

2. Взбить тесто еще раз 10 секунд для однородности.

3. Разогреть духовку до 220 градусов и поставить в нее сухую форму.

4. Затем растопить на ней масло и вылить тесто. Выпекать 15-20 минут.

По материалам телеграм-канала «Маленький гурман»