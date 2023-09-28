В банки укладываем слоями, чередуя со специями: маринуем грибы на зиму с чесноком — готовим и истекаем слюной от этих ароматов

Готовится так: грибы предварительно очищают, моют, убирают ножки и особенно крупные шляпки делят на несколько частей. Грибы заливают водой, солят и проваривают на среднем огне не более 20-ти минут, постоянно снимая пену. В уже подготовленную банку нужно укладывать слоями грибы и специи. Когда емкость заполнится, ее наполняют остывшим рассолом и закручивают.

По материалам attuale.ru