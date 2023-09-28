В банки укладываем слоями, чередуя со специями: маринуем грибы на зиму с чесноком — готовим и истекаем слюной от этих ароматов

Грибы в ведрах на продажу. Фото: Global Look Press

Рецепт обалденно вкусных соленых грибов на зиму.

Осень — традиционное время сбора грибов и закрутки их на зиму. Попробуйте приготовить маринованные грибы вот по этому рецепту.

Вам понадобятся: 1 кг любых грибов; полстакана воды; 3 столовые ложки крупной соли; 4 зубчика чеснока; 8 листиков смородины; 10 горошин черного перца; 2 крупных зонтика перезревшего укропа.

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Готовится так: грибы предварительно очищают, моют, убирают ножки и особенно крупные шляпки делят на несколько частей. Грибы заливают водой, солят и проваривают на среднем огне не более 20-ти минут, постоянно снимая пену. В уже подготовленную банку нужно укладывать слоями грибы и специи. Когда емкость заполнится, ее наполняют остывшим рассолом и закручивают.

По материалам attuale.ru

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