Нужны только шпроты, плавленый сыр и яйца: божественно вкусная намазка готовится всего за 5 минут

Готовим так: хлеб нарезаем и обжариваем на сухой сковородке до хрустящей корочки. В чашу блендера отправляем шпроты, мелко нарезанный лук, любимую зелень, нарезанные на кусочки плавленый сыр и сваренные вкрутую яйца. Все перемалываем до однородности. Затем добавляем майонез, соль по вкусу и, если паштет получается густой, добавляем немного масла от шпрот. Еще раз все перемалываем до однородной консистенции. Готовый паштет намазываем на поджаренный хлеб и украшаем зеленью. Приятного аппетита!

По материалам телеграм-канала «Салатик. Закатки на зиму»