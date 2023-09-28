Вы такого не пробовали от слова «совсем»: рецепт печенья «Гусиные лапки» — творожное, нежное, воздушное

Это творожное, нежное и воздушное печенье «Гусиные лапки» вы, скорее всего, не пробовали от слова «совсем». И зря! Вот вам рецепт, по которому можно приготовить это невероятно вкусное лакомство.
Вам понадобится: пшеничная мука — 280 г, мягкий творог — 220 г, сливочное масло — 70 г, яйцо куриное — 1 шт., сахар — 5 ст. л., разрыхлитель — 1 ч. л.
Как готовить печенье: 1. Соедините мягкий творог, холодное масло из холодильника (натертое на крупной терке) и одно небольшое куриное яйцо. Перемешайте все это ложкой. Всыпьте в творожную массу муку, смешанную с разрыхлителем. Замесите творожное тесто ложкой, а затем рукой соберите его в шар, заверните в пленку и положите в холодильник на 30 минут. 2. Затем тесто разделите на несколько частей. Берите одну часть теста, раскатывайте, подсыпая муку, и вырезайте круглые заготовки стаканом большого диаметра. Обвалять их с двух сторон в сахаре и сложить вдвое. 3. Выложить творожное печенье на противень, застеленный пергаментом. Выпекать печенье из творога в разогретой духовке при температуре 200 градусов 20 минут.
По материалам телеграм-канала «У бабушки»