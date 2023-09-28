Вы такого не пробовали от слова «совсем»: рецепт печенья «Гусиные лапки» — творожное, нежное, воздушное

Это творожное, нежное и воздушное печенье «Гусиные лапки» вы, скорее всего, не пробовали от слова «совсем». И зря! Вот вам рецепт, по которому можно приготовить это невероятно вкусное лакомство.

Вам понадобится: пшеничная мука — 280 г, мягкий творог — 220 г, сливочное масло — 70 г, яйцо куриное — 1 шт., сахар — 5 ст. л., разрыхлитель — 1 ч. л.

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