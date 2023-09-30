Не хуже, чем в ресторане: как приготовить морепродукты под соусом бешамель

Морепродукты под соусом бешамель. Фото: Teleprogramma.pro

Представляем интересный видеорецепт.

Порадуйте своих гостей или домашних вкусной закуской - морепродуктами под соусом бешамель. Фуд-блогер Вероника Заварзина показала, как приготовить блюдо не хуже, чем в ресторане.

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