Не хуже, чем в ресторане: как приготовить морепродукты под соусом бешамель

Порадуйте своих гостей или домашних вкусной закуской - морепродуктами под соусом бешамель. Фуд-блогер Вероника Заварзина показала, как приготовить блюдо не хуже, чем в ресторане.
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Морепродукты под соусом бешамель. Фото: Teleprogramma.pro
Порадуйте своих гостей или домашних вкусной закуской - морепродуктами под соусом бешамель. Фуд-блогер Вероника Заварзина показала, как приготовить блюдо не хуже, чем в ресторане.
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