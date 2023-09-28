Вместо котлет готовим запеканку из фарша: смешиваем со сливочным маслицем и сверху тающий от жара сыр

Если вас не устраивает долгое приготовление котлет, или вы просто хотите разнообразить свое повседневное меню вкусным и сочным блюдом, то обязательно сделайте эту мясную запеканку.
Готовить ее очень просто, быстро, получается всегда вкусной.
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Ингредиенты: 300 граммов мясного фарша, 100 граммов твердого сыра, 20 граммов сливочного масла, 3 столовые ложки сметаны, специи.
Приправляем фарш специями, натираем в него охлажденное сливочное масло, смешиваем.
Берем форму, кладем фарш. Сверху натираем сыр, промазываем сметаной.
Готовим в духовке 50–60 минут на 180 градусах.
Источник: lafoy.ru