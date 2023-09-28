Как приготовить плавленый сыр типа «Янтаря»: невероятно просто (творог масло, яйцо, сода) — вкуснятина

Плавленый сыр вроде «Янтаря» вы можете приготовить дома на раз и два. Рецепт простой, проверенный, очень удачный, обязательно испытайте его.

Если есть желание насладиться сыром с добавками, то смело вводите в его состав кусочки бекона, ветчины, грибов, зелень, чеснок.