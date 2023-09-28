Как приготовить плавленый сыр типа «Янтаря»: невероятно просто (творог масло, яйцо, сода) — вкуснятина

Плавленый сыр вроде «Янтаря» вы можете приготовить дома на раз и два. Рецепт простой, проверенный, очень удачный, обязательно испытайте его.
Если есть желание насладиться сыром с добавками, то смело вводите в его состав кусочки бекона, ветчины, грибов, зелень, чеснок.
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Ингредиенты: творог 9% — 500 г, яйцо — 1 штука, сода — 1 ч.л, соль — по вкусу, сливочное масло 82,5% — 100 г.
Положите творог в железную миску. Добавьте яйцо, соду и сливочное масло комнатной температуры.
Творожную массу взбейте при помощи блендера до исчезновения комочков.
Готовьте на водяной бане, постоянно помешивая до однородности. Готовый сыр разложите по баночкам, дайте остыть, уберите на хранение в холод.
Источник: Telegram-канал «Простые рецепты».