Добавьте этот продукт в начинку пирожков с яйцом — станут в миллион раз вкуснее

Если вы готовили пирожки привычным способом и не знаете, чем еще удивить привередливых гурманов, попробуйте добавить в начинку пирогов с яйцом этот секретный ингредиент. Пирожки станут в миллион раз вкуснее — тут же разлетятся с тарелки, даже до стола не донесете. Опытные кулинары советуют положить в начинку пирожков с яйцом сливочное масло и зелень.
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Берем 3 яйца, 1 пучок петрушки, 1 пучок укропа, 20 г сливочного масла и специи.
Для начала нужно отварить яйца вкрутую и мелко нарубить. Далее измельчаем всю зелень, приправляем начинку специями и добавляем мягкое сливочное масло. Лепим пирожки и отправляем их в разогретую духовку на 20–30 минут на 180 градусов.
По материалам lafoy.ru