Добавьте этот продукт в начинку пирожков с яйцом — станут в миллион раз вкуснее

Если вы готовили пирожки привычным способом и не знаете, чем еще удивить привередливых гурманов, попробуйте добавить в начинку пирогов с яйцом этот секретный ингредиент. Пирожки станут в миллион раз вкуснее — тут же разлетятся с тарелки, даже до стола не донесете. Опытные кулинары советуют положить в начинку пирожков с яйцом сливочное масло и зелень.