Яблочно-сырный пирог на слоеном тесте — любовь с первого кусочка: рецепт из трех ингредиентов

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Тесто разделите пополам. Нижний пласт застелите в кулинарную форму, смазав ее маслом.

Не забудьте сделать несколько проколов вилкой, чтобы не было пузырей.

Натрите сверху сыр, нарежьте мелко яблочки и тоже разбросайте. Приправьте тмином по вкусу и еще добавьте немного сыра.

Сверху разложите полоски теста. Выпекайте на 180 градусах около 20 минут.

Источник: lafoy.ru