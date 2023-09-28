Яблочно-сырный пирог на слоеном тесте — любовь с первого кусочка: рецепт из трех ингредиентов

Пирог. Фото: соцсети

Эта выпечка удивляет неожиданным и приятным вкусом.

Возьмите 1 упаковку слоеного теста, 4 яблока и 300 граммов сыра. Из этого простого набора продуктов у вас выйдет просто восхитительный пирог.

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Тесто разделите пополам. Нижний пласт застелите в кулинарную форму, смазав ее маслом.

Не забудьте сделать несколько проколов вилкой, чтобы не было пузырей.

Натрите сверху сыр, нарежьте мелко яблочки и тоже разбросайте. Приправьте тмином по вкусу и еще добавьте немного сыра.

Сверху разложите полоски теста. Выпекайте на 180 градусах около 20 минут.

Источник: lafoy.ru

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