Яблочно-сырный пирог на слоеном тесте — любовь с первого кусочка: рецепт из трех ингредиентов

Возьмите 1 упаковку слоеного теста, 4 яблока и 300 граммов сыра. Из этого простого набора продуктов у вас выйдет просто восхитительный пирог.
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Тесто разделите пополам. Нижний пласт застелите в кулинарную форму, смазав ее маслом.
Не забудьте сделать несколько проколов вилкой, чтобы не было пузырей.
Натрите сверху сыр, нарежьте мелко яблочки и тоже разбросайте. Приправьте тмином по вкусу и еще добавьте немного сыра.
Сверху разложите полоски теста. Выпекайте на 180 градусах около 20 минут.
Источник: lafoy.ru