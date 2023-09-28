Баклажанная икра кусочками: зимой все хотят открыть только эти баночки — чистый восторг

Ингредиенты: баклажаны — 1 кг, сладкий болгaрский перец — 400 г, масло растительное — 100 г, чеснок — 1 головка, перец горький — 1 шт., соль — по вкусу, сахар — 1 ст.л., уксус 9% — 100 мл.

Баклажаны нужно нарубить маленькими кубиками. Хорошо посолить и оставить на 2 часа.

Далее перекручиваем при помощи мясорубки болгарский перец, чеснок и острый перец.

Вводим в прокрутку уксус и растительное масло, перемешиваем. Баклажаны отжимаем и жарим в рафинированном масле 20 минут.

Смесь из перца и чеснока выливаем в глубокую кастрюлю, кипятим 5 минут. Добавляем жареные баклажаны.

Солим по вкусу, вносим сахар, перемешиваем и кипятим 10 минут, постоянно помешивая. Раскладываем баклажаны по стерильным баночкам. Накрываем крышками и сразу же закатываем.

Источник: Telegram-канал «Закатки и закуски».