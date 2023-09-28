Стакан кефира, 400 грамм фарша и лук: беляши без дрожжей — надкусываем, по губам течет бульон

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Берем: стакан кефира, 360 г муки, 0,5 ч.л. соды, 1 щепотка соли, 2 ст.л. растительного масла, 400–500 г мясного фарша, 1 луковицу и специи.

Для начала нужно смешать форс с луком (мелко шинкуем) и добавляем специи по вкусу. Оставляем начинку на 45 минут в холодильнике. Затем кладем в кефир щепотку соды — оставляем на 10 минут, следом добавляем масло, муку и соль. Следующий этап: месим тесто, оно должно отдохнуть 20–30 минут.

Делим тесто на части и раскатываем тонкие лепешки. Вкладываем фарш, защипываем лепешки в мешочки и оставляем отверстие в центре. Беляши нужно обжарить на сковороде с маслом. Кладем их отверстием вниз и переворачиваем. Готово! Беляши съедят слету, прямо со сковородки.

По материалам lafoy.ru