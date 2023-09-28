Восхитительный салат с жареными баклажанами: мяса с ним не захотите (чеснок, томат, яйца)

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Ингредиенты: 2 маленьких баклажана, 2 томата, 4 вареных яйца, базилик или зелень по вкусу, 2 зубчика чеснока, майонез по вкусу, соль, перец, подсолнечное масло для обжаривания баклажанов.

Баклажаны нарезаем, складываем в миску, хорошо солим и оставляем на 15 минут, затем промываем, просушиваем полотенцем, жарим на растительном масле.

Кладем на салфетку, чтобы стекло масло.

Нарезаем остальные ингредиенты и смешиваем с остывшими баклажанами, заправляем майонезом и давленым чесноком.

Источник: Telegram-канал «Салаты. Лучшие рецепты».