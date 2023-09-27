Творог размешали с маслом и добавили муку: 15 минут, и готово печенье по-литовски — нежное, воздушное и хрустящее

Попробуйте побаловать своих маленьких гурманов этим творожным печеньем. Готовится оно быстро и просто, а удовольствия от его поедания вы и ваши дети получат гарантированно.

Вам понадобится: мука — 550 г, творог — 350 г, масло сливочное — 300 г, сахар — 100 г, яйцо — 1 шт., соль — щепотка.

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