Творог размешали с маслом и добавили муку: 15 минут, и готово печенье по-литовски — нежное, воздушное и хрустящее

Попробуйте побаловать своих маленьких гурманов этим творожным печеньем. Готовится оно быстро и просто, а удовольствия от его поедания вы и ваши дети получат гарантированно.
Вам понадобится: мука — 550 г, творог — 350 г, масло сливочное — 300 г, сахар — 100 г, яйцо — 1 шт., соль — щепотка.
Как готовить творожные печенья по-литовски: творог размешать с размягченным сливочным маслом. Добавить муку, соль и замесить тесто. Раскатать пласт толщиной 3-4 мм, нарезать полосками 10 см и шириной 3 см. Полоски теста смазать взбитым яйцом и посыпать сахаром, согнуть в виде подковы и выложить на противень. Выпекать в разогретой до 200 °С духовке до золотистого цвета 10-15 минут.
По материалам телеграм-канала «Маленький гурман»