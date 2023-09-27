Рецепт ароматных и нежных английских пышек крумпетс: готовятся быстро, подаются с джемом, медом и маслом

Попробуйте приготовить домашние английские пышки крумпетс вот по этому рецепту. В восторге будут даже самые капризные маленькие гурманы.

Пышки подаются с теплым джемом, медом и маслом. Пышки со множеством мелких дырочек идеально впитывает начинку.

Вам понадобится: молоко – 3/4 стакана, мука – 2 стакана, сухие дрожжи – 1 ч.л., сахар – 1 ч.л., теплая вода – 3/4 стакана, соль – 1/2 ч.л., разрыхлитель – 1/2 ч.л.

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