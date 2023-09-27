Рецепт ароматных и нежных английских пышек крумпетс: готовятся быстро, подаются с джемом, медом и маслом

Попробуйте приготовить домашние английские пышки крумпетс вот по этому рецепту. В восторге будут даже самые капризные маленькие гурманы.
Пышки подаются с теплым джемом, медом и маслом. Пышки со множеством мелких дырочек идеально впитывает начинку.
Вам понадобится: молоко – 3/4 стакана, мука – 2 стакана, сухие дрожжи – 1 ч.л., сахар – 1 ч.л., теплая вода – 3/4 стакана, соль – 1/2 ч.л., разрыхлитель – 1/2 ч.л.
Как готовить крумпетс: 1. В муку добавить соль, сахар, разрыхлитель и дрожжи. Добавить теплые молоко и воду и замесить тесто. Тесто должно по консистенции напоминать густой крем. Накрыть тесто пленкой и поставить в теплое место на 30-60 минут. 2. Разогреть сковороду и смазать растительным маслом. 3. Выкладывать тесто ложкой и жарить 5 минут, пока на поверхности не появится много мелких дырочек и тесто не «схватится». Затем перевернуть и жарить еще 1-2 минуты. Приятного аппетита!
По материалам телеграм-канала «Маленький гурман»