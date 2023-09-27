Яйца, масло, мука и банан: готовим божественно вкусные вафли для маленьких гурманов — будут визжать от удовольствия

Попробуйте приготовить банановые вафли вот по этому рецепту. Ваши маленькие гурманы будут визжать от удовольствия.

Вам понадобится: банан – 1 шт., масло сливочное – 100 г, мука – 180 г, яйца – 3 шт., разрыхлитель теста – 1 ч.л., соль – 1 щепотка, корица – 0,25 ч.л.

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