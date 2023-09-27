Яйца, масло, мука и банан: готовим божественно вкусные вафли для маленьких гурманов — будут визжать от удовольствия

Попробуйте приготовить банановые вафли вот по этому рецепту. Ваши маленькие гурманы будут визжать от удовольствия.
Вам понадобится: банан – 1 шт., масло сливочное – 100 г, мука – 180 г, яйца – 3 шт., разрыхлитель теста – 1 ч.л., соль – 1 щепотка, корица – 0,25 ч.л.
Приготовление: 1. Сливочное масло растапливаем, банан разминаем вилкой. 2. Яйца взбиваем миксером в пышную пену. Добавляем остывшее растопленное сливочное масло, щепотку соли, корицу и банановое пюре. Перемешиваем миксером до однородности. 3. Просеиваем муку, смешиваем с разрыхлителем и всыпаем в смесь масла, яиц и бананового пюре. Перемешиваем лопаткой до однородности. 4. Смазываем электровафельницу тонким слоем растительного масла, выкладываем тесто и выпекаем. Приятного аппетита!
По материалам телеграм-канала «Маленький гурман»