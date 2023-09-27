Теперь едим на завтрак только это: божественно вкусная яичница с беконом и моцареллой на слоеном тесте

Как приготовить: духовку нагрейте до 200 градусов. Раскатанное слоеное тесто выложите на противень. Сделайте немного проколов вилкой. Выложите тертый сыр, нарезанный порей и зеленый лук по всему периметру теста. Нарежьте бекон и выложите его поверх сыра. Сделайте небольшие отверстия между слоями начинки и туда разбейте яйцо. Поставьте противень в духовку и выпекайте около 15 минут до золотистой корочки, пока сыр не расплавится и не схватятся яйца.

По материалам телеграм-канала «У бабушки»