Не можем остановиться — через день готовим эту запеканку на сковороде: тертая картошечка и курочка (почти драник)

Если вы любите драники, курочку и сыр, то это блюдо станет топовым в вашем домашнем меню. Оно очень вкусное, простое, аппетитное, ароматное. Делать его — одно удовольствие.

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Берем картошку, куриную грудку примерно в одинаковых пропорциях. Клубней может быть немного больше (например, 400 граммов картошки на 300 граммов мякоти).

Картошку чистим, а потом измельчаем хорошо наточенной овощечисткой, просто проводя по клубням. Будет получаться крупная стружка. Если нет острой овощечистки, то просто натираем на терке.

Бросаем стружку в воду, чтобы вышел лишний крахмал.

Курицу мелко рубим ножом. Достаем картофельную стружку и просушиваем бумажным полотенцем.