Не можем остановиться — через день готовим эту запеканку на сковороде: тертая картошечка и курочка (почти драник)

Если вы любите драники, курочку и сыр, то это блюдо станет топовым в вашем домашнем меню. Оно очень вкусное, простое, аппетитное, ароматное. Делать его — одно удовольствие.
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Берем картошку, куриную грудку примерно в одинаковых пропорциях. Клубней может быть немного больше (например, 400 граммов картошки на 300 граммов мякоти).
Картошку чистим, а потом измельчаем хорошо наточенной овощечисткой, просто проводя по клубням. Будет получаться крупная стружка. Если нет острой овощечистки, то просто натираем на терке.
Бросаем стружку в воду, чтобы вышел лишний крахмал.
Курицу мелко рубим ножом. Достаем картофельную стружку и просушиваем бумажным полотенцем.
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Перчим, солим, присыпаем мукой. Соединяем с фаршем и яйцом.
Нарезаем сыр тонкими ломтиками (100 граммов). Нагреваем сковороду с небольшим количеством растительного масла. Кладем фарш с картофелем, делаем слой сыра, опять кладем фарш с картошкой. Прикрываем крышкой и готовим 20 минут на среднем огне.
Потом при помощи крышки, перевернув на нее (или используя плоскую тарелку), готовим с другой стороны минут 7 на сильном огне.
Источник: YouTube-канал «Вкусные советы».