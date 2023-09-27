Готовим творожную запеканку «Для стройных»: пуховая и нежная, без муки и манки

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Ингредиенты: 400 граммов творога, 3 яйца, 8 ст. ложек молока, 3 ст. ложки сахарного песка, 1,5 ч. ложечки крахмала, 1 щепотка соли, 0,5 ч. ложечки сахара ванильного, масло — для смазывания формы.

В яйцах отделить желтки от белков. К желткам положить творог, соль, ванильный сахар, сахарный песок, крахмал и влить молоко.

Взбить состав. Белки взбить отдельно до образования густой пены. Пенку из белков ввести в творожный состав. Очень аккуратно снизу вверх размешать лопаткой.

Переложить в смазанную кулинарную форму. Нежно разровнять и поставить выпекаться в духовку минут на 40. Печь на 180 градусах.

Перед подачей полить любимым топпингом, например, сметаной, йогуртом, вареньем.

Источник: russianfood.com