Яблоки и сыр — новая начинка для пирога, от которой все в восторге: кладем в слоеное тесто и в печь

Невероятно быстрый, простой, сочный, необычный и очень аппетитный пирог получается из минимума ингредиентов.
Вам нужно всего лишь купить упаковку слоеного теста, положить в него сыр и яблоки и удивляться, как вкусно все это звучит.
Выпечка небанальная и никого не оставляет равнодушной, обязательно попробуйте ее, когда захочется вкусненького.
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Ингредиенты: 1 кг любого слоеного теста, 4 яблока, 300 г твердого сыра, 1 ч. л. тмина.
Тесто разделим на две половины. Одну раскатаем и положим на смазанный маслом противень. Сделаем проколы вилкой, чтобы тесто не поднималось пузырями.
Разложим тертый сыр, кусочки яблок. Приправим тмином и разложим оставшийся сыр. Из остатков теста сделаем полоски и покроем ими пирог.
Выпекать пирог 20 минут в духовке.
Источник: lafoy.ru