Яблоки и сыр — новая начинка для пирога, от которой все в восторге: кладем в слоеное тесто и в печь

Невероятно быстрый, простой, сочный, необычный и очень аппетитный пирог получается из минимума ингредиентов.

Вам нужно всего лишь купить упаковку слоеного теста, положить в него сыр и яблоки и удивляться, как вкусно все это звучит.

Выпечка небанальная и никого не оставляет равнодушной, обязательно попробуйте ее, когда захочется вкусненького.