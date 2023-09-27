Яблоки и сыр — новая начинка для пирога, от которой все в восторге: кладем в слоеное тесто и в печь

Пирог. Фото: соцсети

Выпечка очень простая и сочная.

Невероятно быстрый, простой, сочный, необычный и очень аппетитный пирог получается из минимума ингредиентов.

Вам нужно всего лишь купить упаковку слоеного теста, положить в него сыр и яблоки и удивляться, как вкусно все это звучит.

Выпечка небанальная и никого не оставляет равнодушной, обязательно попробуйте ее, когда захочется вкусненького.

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Ингредиенты: 1 кг любого слоеного теста, 4 яблока, 300 г твердого сыра, 1 ч. л. тмина.

Тесто разделим на две половины. Одну раскатаем и положим на смазанный маслом противень. Сделаем проколы вилкой, чтобы тесто не поднималось пузырями.

Разложим тертый сыр, кусочки яблок. Приправим тмином и разложим оставшийся сыр. Из остатков теста сделаем полоски и покроем ими пирог.

Выпекать пирог 20 минут в духовке.

Источник: lafoy.ru

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