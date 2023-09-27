Какой ингредиент нужно добавить в бульон к пельменям — варим как суп: для гурманов

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Для приготовления понадобятся: 2 л воды, 3 картофелины, 300 г пельменей, 1 морковь, 1 луковица, по 50 г раститального и сливочного масла, специи.

Для начала нарезаем картошку кубиками, заливаем водой, доводим до кипения и варим 10 минут. Измельчаем лук, трем морковь и обжариваем до румяности в растительном масле. Отправляем пельмени к картошке и варим еще 6–8 минут. Добавляем зажарку, специи и сливочное масло. Варим похлебку 5 минут и снимает с огня. Можно добавить укроп по вкусу или петрушку. Приятного аппетита!

По материалам lafoy.ru