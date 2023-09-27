Так селедку под шубой никто не готовит — берем банку с секретным ингредиентом

Рецепт селедки под шубой можно обновить. Тогда блюдо получится необычным и современным. Возьмите филе селедки, очистите от костей и мелко нарежьте.

Затем потрите на терке два вареных картофеля и положите первым слоем. Сверху размажьте майонезом и отправляйте рыбу.