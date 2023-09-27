Так селедку под шубой никто не готовит — берем банку с секретным ингредиентом

Селедка под шубой. Фото: соцсети

И кое-что делаем с репчатым луком.

Рецепт селедки под шубой можно обновить. Тогда блюдо получится необычным и современным. Возьмите филе селедки, очистите от костей и мелко нарежьте.

Затем потрите на терке два вареных картофеля и положите первым слоем. Сверху размажьте майонезом и отправляйте рыбу.

Затем положите заранее замаринованный лук. Уксус придаст салату пикантный вкус, который обновит ваши привычные ощущения.

Потом потрите яйца и смажьте этот слой икрой мойвы. Ну и куда же без вареных моркови и свеклы? Потрите на терке овощи и смажьте каждый слой майонезом. Блюдо готово.

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