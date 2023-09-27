Салат «Деревенский» из пяти ингредиентов — в миллион раз вкуснее оливье: яйца, сыр, горошек

Салат. Фото: freepik.com / stockking

Салат получается вкусным — полюбит вся семья.

Готовим салат «Деревенский» из пяти ингредиентов — в миллион раз вкуснее надоевшего оливье. Просто пальчики оближите, стал любимым у всей семьи, даже сварливая свекровь попросит рецепт. Себестоимость 200 рублей, готовим через день, все никак не надоест. Попробуйте — получается нежным и легким.

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Берем 4 яйца, 120 г сыра, 1 банку консервированного горошка, зеленый лук, майонез и 1 морковку.

Отвариваем яйца, мелко шинкуем (можно натереть на крупной терке), затем трем сыр, можно нарезать соломкой или мелкими брусочками. Трем морковь, добавляем горошек, шинкуем лук и заправляем салат майонезом. Приятного аппетита.

По материалам lafoy.ru

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