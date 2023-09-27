Салат «Деревенский» из пяти ингредиентов — в миллион раз вкуснее оливье: яйца, сыр, горошек

Готовим салат «Деревенский» из пяти ингредиентов — в миллион раз вкуснее надоевшего оливье. Просто пальчики оближите, стал любимым у всей семьи, даже сварливая свекровь попросит рецепт. Себестоимость 200 рублей, готовим через день, все никак не надоест. Попробуйте — получается нежным и легким.