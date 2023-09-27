Быстрая пицца на сковороде за 15 минут — два яйца, 100 грамм ветчины и 10 ложек муки

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Берем: 4 ст.л. майонеза, 4 ст.л. сметаны, 2 яйца, 10 ст.л. муки, 4 ст.л. томатного соуса, 100 г ветчины, 50 г помидоров, 50 г перца, шампиньоны по вкусу — 5–8 шт, 100 г сыра.

Смешиваем майонез, сметану, яйца и муку. Выкладываем тесто на сковороду и смазываем томатным соусом. Сверху кладем начинку (нарезать все ингредиенты можно произвольно). Готовим пиццу под крышкой 15 минут на слабом огне. Приятного аппетита!

По материалам lafoy.ru