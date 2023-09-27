Как сделать оладушки воздушными, нежными и нежирными: вы удивитесь, но это ложка масла

Чтобы оладушки были нежными, воздушными, пышными и нежирными, обязательно кладите в них ложку масла, не жалейте муки и оставляйте тесто расстаиваться.
Эти три простых правила сделают вашу выпечку нереально вкусной и тающей во рту.
Масло в составе теста выталкивает лишний жир во время жарки, на сковороду вы сможете лить его намного меньше обычного.
Текстура оладушек должна быть густой, тесто с трудом должно стекать с ложки, чтобы выпечка вышла пышной, как облачко. Ну а расстойка нужна для того, чтобы мука разбухла, а оладушки получились мягчайшими.
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Ингредиенты: 500 мл кефира, 80 г теплой воды (около 60–80 градусов), 1 яйцо, 500 г муки, 6 ст. ложек сахарного песка, 1 ч. ложка соли, 1 ч. ложка пищевой соды, 1 ст. ложка растительного масла.⠀
Яйцо с солью и сахаром взбить. В другой посуде смешать теплый кефир и воду.
Просеять муку, бросить в нее соду, ввести масло, кефир с водой и яйцо с солью и сахаром.
Оставить на 10 минут для расстойки и пожарить на разогретой сковороде с маслом под крышкой.
Источник: Telegram-канал «Полезные советы. Лайфхаки».