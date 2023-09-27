Как сделать оладушки воздушными, нежными и нежирными: вы удивитесь, но это ложка масла

Чтобы оладушки были нежными, воздушными, пышными и нежирными, обязательно кладите в них ложку масла, не жалейте муки и оставляйте тесто расстаиваться.

Эти три простых правила сделают вашу выпечку нереально вкусной и тающей во рту.

Масло в составе теста выталкивает лишний жир во время жарки, на сковороду вы сможете лить его намного меньше обычного.

Текстура оладушек должна быть густой, тесто с трудом должно стекать с ложки, чтобы выпечка вышла пышной, как облачко. Ну а расстойка нужна для того, чтобы мука разбухла, а оладушки получились мягчайшими.