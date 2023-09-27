Вкуснейший салат «Бакат» с баклажанами на зиму: делаем сразу двойную порцию — язык проглотишь

Салат «Бакат». Фото: соцсети

Эта закуска всегда воспринимается восторженно.

Обязательно попробуйте эту вкуснейшую заготовку из баклажанов. С хлебом, к мясу, к картошечке он всегда будет нарасхват зимой.

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Ингредиенты:

  • баклажаны — 1 кг,
  • помидоры — 1 кг,
  • перец сладкий — 500 г,
  • морковь — 250 г,
  • чеснок — 1 головка,
  • соль — 2 ст.л.,
  • сахар — 3 ст.л.,
  • красный молотый перец — 1 ч.л.,
  • петрушка зеленая — 5 веточек,
  • рафинированное масло — 120 мл,
  • уксус белый 9%-й — 60 мл.

Этих продуктов достаточно на три банки по 500 граммов.

Баклажаны нужно нарубить на кубики ребром в 1–2 сантиметра. Потом посыпать их столовой ложкой соли, чтобы вышла горечь. Оставить на 20 минут.

Перчик сладкий нарезать полосками. Морковь натереть крупно. Помидоры прокрутить в мясорубке или пробить при помощи кухонного комбайна.

Томатную массу посолить, ввести в состав также измельченные чеснок и зелень, сахар, перец и рафинированное масло. Поставить на плиту и включить сильный огонь.

Когда масса закипит, плиту переключить на средние температуры, варить еще пару минут.

Баклажаны промыть в воде, отжать и с перцем и морковью бросить в кастрюлю к томатной массе. Довести до кипения, перемешать, убавить огонь до минимального.

Готовить под крышкой 20 минут, периодически помешивая. Затем влить уксус и варить 5 минут.

Горячий салат распределить по стерилизованным сухим банкам и закатать крышками. Оставить до полного остывания под шубой. Хранить в прохладном месте.

Источник: Telegram-канал «Гарденмарт».

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