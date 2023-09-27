Вкуснейший салат «Бакат» с баклажанами на зиму: делаем сразу двойную порцию — язык проглотишь

Томатную массу посолить, ввести в состав также измельченные чеснок и зелень, сахар, перец и рафинированное масло. Поставить на плиту и включить сильный огонь.

Когда масса закипит, плиту переключить на средние температуры, варить еще пару минут.

Баклажаны промыть в воде, отжать и с перцем и морковью бросить в кастрюлю к томатной массе. Довести до кипения, перемешать, убавить огонь до минимального.

Готовить под крышкой 20 минут, периодически помешивая. Затем влить уксус и варить 5 минут.

Горячий салат распределить по стерилизованным сухим банкам и закатать крышками. Оставить до полного остывания под шубой. Хранить в прохладном месте.

Источник: Telegram-канал «Гарденмарт».