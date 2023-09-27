Вкуснейший салат «Бакат» с баклажанами на зиму: делаем сразу двойную порцию — язык проглотишь

Обязательно попробуйте эту вкуснейшую заготовку из баклажанов. С хлебом, к мясу, к картошечке он всегда будет нарасхват зимой.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»
Ингредиенты:
- баклажаны — 1 кг,
- помидоры — 1 кг,
- перец сладкий — 500 г,
- морковь — 250 г,
- чеснок — 1 головка,
- соль — 2 ст.л.,
- сахар — 3 ст.л.,
- красный молотый перец — 1 ч.л.,
- петрушка зеленая — 5 веточек,
- рафинированное масло — 120 мл,
- уксус белый 9%-й — 60 мл.
Этих продуктов достаточно на три банки по 500 граммов.
Баклажаны нужно нарубить на кубики ребром в 1–2 сантиметра. Потом посыпать их столовой ложкой соли, чтобы вышла горечь. Оставить на 20 минут.
Перчик сладкий нарезать полосками. Морковь натереть крупно. Помидоры прокрутить в мясорубке или пробить при помощи кухонного комбайна.
Томатную массу посолить, ввести в состав также измельченные чеснок и зелень, сахар, перец и рафинированное масло. Поставить на плиту и включить сильный огонь.
Когда масса закипит, плиту переключить на средние температуры, варить еще пару минут.
Баклажаны промыть в воде, отжать и с перцем и морковью бросить в кастрюлю к томатной массе. Довести до кипения, перемешать, убавить огонь до минимального.
Готовить под крышкой 20 минут, периодически помешивая. Затем влить уксус и варить 5 минут.
Горячий салат распределить по стерилизованным сухим банкам и закатать крышками. Оставить до полного остывания под шубой. Хранить в прохладном месте.
Источник: Telegram-канал «Гарденмарт».