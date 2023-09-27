Сметут за секунду! Обалденный салат со свеклой за пять минут — льем необычный соус

Готовится блюдо просто. Если заранее сварить свеклу, то салат вы можете сделать всего за пять минут.

Возьмите большую вареную свеклу и нарежьте средними ломтиками. Далее к свекле отправляйте нарезанные кружочками огурцы (2 штуки) и половину красного лука.