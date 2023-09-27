Сметут за секунду! Обалденный салат со свеклой за пять минут — льем необычный соус

Салат со свеклой. Фото: соцсети

Берем самые простые продукты.

Готовится блюдо просто. Если заранее сварить свеклу, то салат вы можете сделать всего за пять минут.

Возьмите большую вареную свеклу и нарежьте средними ломтиками. Далее к свекле отправляйте нарезанные кружочками огурцы (2 штуки) и половину красного лука.

Также порубите зелень, и можно добавить любые листья салата.

Теперь делаем соус: вливаем в отдельную миску четыре столовые ложки растительного масла, два зубчика чеснока, одну столовую ложку бальзамического уксуса (можно заменить яблочным), солим, перчим.

Перемешиваем наши овощи с соусом и едим.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Читайте также