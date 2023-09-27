Сметут за секунду! Обалденный салат со свеклой за пять минут — льем необычный соус

Готовится блюдо просто. Если заранее сварить свеклу, то салат вы можете сделать всего за пять минут.
Возьмите большую вареную свеклу и нарежьте средними ломтиками. Далее к свекле отправляйте нарезанные кружочками огурцы (2 штуки) и половину красного лука.
Также порубите зелень, и можно добавить любые листья салата.
Теперь делаем соус: вливаем в отдельную миску четыре столовые ложки растительного масла, два зубчика чеснока, одну столовую ложку бальзамического уксуса (можно заменить яблочным), солим, перчим.
Перемешиваем наши овощи с соусом и едим.
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