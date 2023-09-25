Намазка на хлеб из баклажанов — берем всего три продукта

Из самого популярного овоща осени баклажана можно приготовить вкусную намазку на хлеб. Для этого возьмите три баклажана, обрежьте хвостики и запеките в духовке на пергаментной бумаге 45 минут при температуре 180 градусов. Потом овощи остужаем.

Хлеб подсушите на сухой сковороде, чтобы он был хрустящим.

Баклажаны очистите от шкурки и мелко порубите ножом. В полученную массу выдавите чеснок, посолите и поперчите. Заправьте все майонезом.

Намазку можно выкладывать на хлеб. Получится вкуснятина.

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