Так пельмени получаются в разы вкуснее: варим всего за пять минут в микроволновке — это бесподобно

Этот способ приготовления пельменей пока попробовали немногие. Но те, кто ел такие пельмени, уверяют, что на вкус они гораздо вкуснее, чем сваренные в кастрюле. Вкус пельменей, приготовленных в микроволновке, бесподобен.
К тому же, это отличный вариант для тех, кому некогда ждать, пока пельмени сварятся. Ведь на приготовление их в микроволновке уйдет всего пять минут. Готовить таким способом пельмени можно даже в офисе, где нет плиты, но есть микроволновая печь.
В глубокую емкость положите нужное вам количество пельменей, залейте их горячей водой и добавьте специи.
Мощность нужно выставить на 900 ВТ и следить за водой. Начнет выкипать, приостановите процесс, а затем возобновите. Через 5-7 минут ваш обед будет готов!
По материалам 1000.menu