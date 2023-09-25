Так пельмени получаются в разы вкуснее: варим всего за пять минут в микроволновке — это бесподобно

Этот способ приготовления пельменей пока попробовали немногие. Но те, кто ел такие пельмени, уверяют, что на вкус они гораздо вкуснее, чем сваренные в кастрюле. Вкус пельменей, приготовленных в микроволновке, бесподобен.

К тому же, это отличный вариант для тех, кому некогда ждать, пока пельмени сварятся. Ведь на приготовление их в микроволновке уйдет всего пять минут. Готовить таким способом пельмени можно даже в офисе, где нет плиты, но есть микроволновая печь.

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