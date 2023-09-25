Так пельмени получаются в разы вкуснее: варим всего за пять минут в микроволновке — это бесподобно

Пельмени на тарелке. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто любит пробовать новое.

Этот способ приготовления пельменей пока попробовали немногие. Но те, кто ел такие пельмени, уверяют, что на вкус они гораздо вкуснее, чем сваренные в кастрюле. Вкус пельменей, приготовленных в микроволновке, бесподобен.

К тому же, это отличный вариант для тех, кому некогда ждать, пока пельмени сварятся. Ведь на приготовление их в микроволновке уйдет всего пять минут. Готовить таким способом пельмени можно даже в офисе, где нет плиты, но есть микроволновая печь.

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В глубокую емкость положите нужное вам количество пельменей, залейте их горячей водой и добавьте специи.

Мощность нужно выставить на 900 ВТ и следить за водой. Начнет выкипать, приостановите процесс, а затем возобновите. Через 5-7 минут ваш обед будет готов!

По материалам 1000.menu

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