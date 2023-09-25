Солим сало теперь только так: берем с прослойками, вываливаем в смеси чеснока и приправ — домашний деликатес

Если вы любитель домашнего сала, попробуйте приготовить его вот по этому рецепту горячего засола. Получается настоящий домашний деликатес.

Вам понадобятся: свиное сало с прослойками мяса — 1 кг, вода — 1 л, луковая шелуха — 3 горсти, лавровый лист — 2 шт., чеснок — 7 зубчиков, соль — 200 г, сахар — 2 ст. л., перец черный — по вкусу.

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