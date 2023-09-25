Солим сало теперь только так: берем с прослойками, вываливаем в смеси чеснока и приправ — домашний деликатес

Если вы любитель домашнего сала, попробуйте приготовить его вот по этому рецепту горячего засола. Получается настоящий домашний деликатес.
Вам понадобятся: свиное сало с прослойками мяса — 1 кг, вода — 1 л, луковая шелуха — 3 горсти, лавровый лист — 2 шт., чеснок — 7 зубчиков, соль — 200 г, сахар — 2 ст. л., перец черный — по вкусу.
Инструкция по приготовлению: 1. Наберите в емкость воду, добавьте в нее сахар, соль, лавровый лист, луковую шелуху и ставьте вариться. Луковой шелухи можно добавить и больше. Когда вода закипит, положите в нее сало — пусть оно проварится еще 20—30 минут. 2. Снимите сало с огня и оставьте его на 8—10 часов пропитываться отваром. Затем вытащите сало из рассола и высушите его. Порежьте чеснок тонкими пластинками, смешав затем с молотым черным перцем. Сало вываляйте в получившейся смеси, заверните его в фольгу и поставьте на ночь в морозилку. Приятного аппетита!
По материалам телеграм-канала «У бабушки»