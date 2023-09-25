Ленивые пирожки «Моментальные»: никакой мороки и возни с тестом

Далеко не у всех хозяек есть время на готовку. Поэтому часто можно использовать рецепты для ленивых. Например, пирожки «Моментальные», готовятся не более 15 минут.

Разбейте в миску три яйца, добавьте по одной чайной ложке соли и сахара. Взболтайте венчиком до однородности. Далее влейте 500 мл кефира, 400 мл муки и продолжайте мешать.

Тесто должно получиться как на оладьи.

Начинку можно взять любую. Мы взяли лук и яйцо. Щедро нарезаем лук и мелко рубим вареные яйца. Все это тоже отправляем в тесто.

В самом конце кладем чайную ложку соды, и все мешаем.

Столовой ложкой выкладывайте тесто на сковородку, обжаривайте с двух сторон. Пирожки готовы!

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