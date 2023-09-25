Арбуз полейте соком лимона и ешьте — что-то нереальное: Интернет взорвался от этого вкуса

Всемирная паутина словно сошла с ума — блогеры со всего мира пробуют поливать арбуз соком лимона и потом счастливо поедают это на камеру.

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Люди утверждают, что арбуз от этого становится просто нереальным на вкус и как будто бы даже слаще. В жару это настоящее наслаждение с привкусом лимонада.

В любом случае это новое сочетание вызывает интерес у пользователей, заставляя почувствовать новые гастрономические ощущения.

Источник: YouTube-канал «Лайфхаки от Нечетова».