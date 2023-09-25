Готовим лечо по советскому ГОСТу: идеальный вкус, лучшее хранение, простой и поверенный рецепт

Если вы хотите вспомнить вкус своего прекрасного детства, то приготовьте по этому рецепту лечо. Это гостовский советский метод с идеальным составом и методом варки.

Ничего лишнего, но при этом безумно вкусно, ароматно, аппетитно. Хранится такое лечо просто отлично!