Готовим лечо по советскому ГОСТу: идеальный вкус, лучшее хранение, простой и поверенный рецепт

Если вы хотите вспомнить вкус своего прекрасного детства, то приготовьте по этому рецепту лечо. Это гостовский советский метод с идеальным составом и методом варки.
Ничего лишнего, но при этом безумно вкусно, ароматно, аппетитно. Хранится такое лечо просто отлично!
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Ингредиенты: три килограмма болгарского перца, три килограмма помидоров, один стручок острого перца, пятьдесят граммов крупой соли без добавок, сто граммов очищенного чеснока, двести граммов сахарного песка, шестьдесят миллилитров белого уксуса девятипроцентного, сто миллилитров подсолнечного масла (без запаха).
Сладкий перец шинкуем в виде долек. Томаты и горький перец прокручиваем в мясорубке. Варим все 20 минут после начала кипения.
Бросаем также соль, сахарный песок, вливаем подсолнечное масло рафинированное, добавляем нарезанный дольками перчик.
Как закипит, отсчитываем 15 минут и добавляем чеснок, уксус. Кипятим 5 минут — и готово!
Кладем лечо в стерильные баночки, закрываем стерильными крышками.
Источник: Telegram-канал «Простые рецепты».