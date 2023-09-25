Пока на рынке продается слива: испекли чудо-пирог на каждый день - получается у каждого

Пока на рынках и в магазинах продается много сливы - самое время приготовить дома очень простой и вкусный пирог.
Возьмите 10-12 штук переспевшей сливы, разрежьте пополам и уберите косточки.
Теперь готовим тесто: сливочное масло комнатной температуры смешиваем с четырьмя столовыми ложками сахара и тщательно перемешиваем до кремовой текстуры.
Далее добавляем два яйца, 200 грамм муки и одну чайную ложку разрыхлителя. Замешиваем тесто до однородной массы.
Равномерно распределяем тесто в форме для запекания, а сверху выкладывайте сливы срезом вниз. Сверху сбрызните соком лимона и посыпьте коричневым сахаром, чтобы получилась карамелизация.
Теперь отправляем пирог в разогретую до 200 градусов духовку на 45 минут.
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