Не можем оторваться от салата «Минус 15 кг»: так вкусно и так легко (все завидуют внешнему виду)

Салат «Минус 15 кг» — не только легкость и витаминность, но и большая вкуснотища. Свеколка с ароматным соусом преображается и начинает играть волшебно на язычке.

Салат нравится не только стройным дамам, но и мужчинам! Закусон отличный!

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Свеклу желательно запечь, а не отварить, так будет вкуснее. Сделайте это заранее. Или приготовьте и залейте ледяной водой, потом меняйте ее по мере потепления. Так овощ и остынет быстрее, и кожура от него отойдет просто.

Натрите свеклу на крупной терке, можно на корейской. Приготовьте соус из меда, масла, сока лимона, горчицы.

Приправьте свеколку орехами, перцем, кориандром, травами, пропущенным через пресс чесночком. Посолите по вкусу. Все размешайте.

Источник: Telegram-канал «Советская кухня».