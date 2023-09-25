Берите только эти заправки для салата — в миллион раз вкуснее, чем майонез: по ГОСТу

Шеф-повара поделились секретом, что нужно добавлять в салаты вместо надоевшего майонеза — будет в миллион раз вкуснее и полезнее. Улучшит любой рецепт по ГОСТу. Пальчики оближешь — попробуйте, похвалит даже сварливая свекровь.
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Повара советуют заправлять салаты натуральным йогуртом. Его вкус можно улучшить лимонным соком, а также горчицей. Так вкус этой заправки станет более интересным и ярким.
В салаты вместо майонеза также можно добавлять сметану, так делали наши бабушки в СССР. Эта заправка идеально подойдет для овощных салатов. К сметане добавляем измельченную зелень, чеснок, горчицу или хрен.
Вкуснейшей станет и заправка на кефире. Просто добавьте сок лимона, мякоть авокадо в виде пюре, горчицу, специи по вкусу. Приятного аппетита!
По материалам belnovosti.by