Удачный рецепт творожной запеканки: обязательно манка вместо муки — так воздушнее

Попробуйте приготовить творожную запеканку по этому рецепту. Манка в составе разбухает и делает нашу сливочную вкуснятину невероятно нежной и воздушной.

Запеканка очень удачная, вкусная, получается у всех! А со сметаной или сгущенкой становится настоящим деликатесом.

Ингредиенты: 200 г — творог, 1 шт. — среднее яйцо, 3 стол. лож. — сахарный песок, 1 щепотка — соль, 2 стол. лож. — манка, 1 ч. лож. — разрыхлитель, ванильный сахар — по вкусу, 3 стол. лож. — густая сметана.

Творог лучше использовать мелкий. Если есть крупные крупинки, то лучше перетереть, так запеканка получится более нежной.

Яйцо подмешаем к творогу, внесем сахарный песок, положим три ложки сметаны, посолим, насыпем манную крупу. Ванилин добавим по вкусу, размешаем. Укроем полотенцем или пищевой пленкой и оставим отдыхать минут на пятнадцать.

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Потом внесем разрыхлитель, размешаем опять. Выложим эту массу в промазанную маслом форму. Поставим в духовку запекаться до румяности на 180 градусах.

Источник: recepty-plushkina.ru