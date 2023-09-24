Обалденно вкусное, нежное и ароматное тыквенное суфле готовим по этому рецепту: за уши не оттащишь

Если вы любите тыкву, попробуйте приготовить из нее суфле. Ароматное, нежное и обалденно вкусное. Семья будет пищать от восторга, а некоторых за уши не оттащишь от этого блюда.
Ингредиенты: тыква - 100 г (в очищенном виде), молоко - 150 мл, масло сливочное - 40 г + для смазывания формочек, мука - 40 г, яйца - 3 шт., сахар - 1 ст. ложка, крахмал кукурузный - 5 г, соль - 1 щепотка.
Готовим: тыкву нарезать и отварить в течение 15 минут. Затем положить в блендер и пюрировать. В сотейнике растопить сливочное масло, добавить муку, хорошо перемешать и добавить молоко. Массу снова хорошо перемешать, нагреть, чтобы разошлись все комочки и получилась однородная масса.
Отделить желтки от белков и ввести в молочную массу, затем добавить пюре из тыквы и тщательно перемешать.
Белки взбить миксером, добавить соль, сахар и крахмал и вновь взбить. Затем переложить их в тыквенно-молочную массу.
Формочки для суфле смазать маслом и выложить в них приготовленное тесто. Выпекать тыквенное суфле при температуре180 градусов 20 минут. Приятного аппетита!
По материалам russianfood.com