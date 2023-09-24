Обалденно вкусное, нежное и ароматное тыквенное суфле готовим по этому рецепту: за уши не оттащишь

Готовим: тыкву нарезать и отварить в течение 15 минут. Затем положить в блендер и пюрировать. В сотейнике растопить сливочное масло, добавить муку, хорошо перемешать и добавить молоко. Массу снова хорошо перемешать, нагреть, чтобы разошлись все комочки и получилась однородная масса.

Отделить желтки от белков и ввести в молочную массу, затем добавить пюре из тыквы и тщательно перемешать.

Белки взбить миксером, добавить соль, сахар и крахмал и вновь взбить. Затем переложить их в тыквенно-молочную массу.

Формочки для суфле смазать маслом и выложить в них приготовленное тесто. Выпекать тыквенное суфле при температуре180 градусов 20 минут. Приятного аппетита!

По материалам russianfood.com